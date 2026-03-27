Ζάκυνθος: 62χρονος συνελήφθη για πυροβολισμό και τραυματισμό γυναίκας

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ γειτόνων το βράδυ της 26ης Μαρτίου στη Ζάκυνθο, το οποίο κατέληξε στον τραυματισμό μιας 60χρονης γυναίκας.

Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 62χρονου.

Το περιστατικό στη Ζάκυνθο

Φτάνοντας στο σημείο, οι αρχές εντόπισαν τη γυναίκα τραυματισμένη στο πόδι, η οποία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από την αυτοψία στον χώρο του συμβάντος και την προανάκριση, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου ταυτοποίησαν ως δράστη τον 62χρονο γείτονα του θύματος.

Στην οικία του δράστη, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκε ένα μικρό «οπλοστάσιο» 6 κυνηγετικά όπλα (τα 5 κατέχονταν νόμιμα, αλλά οι άδειες ανακλήθηκαν), 1 αεροβόλο όπλο, 12 κυνηγετικά φυσίγγια και 3 κάλυκες (εκ των οποίων οι 2 πυροδοτημένοι) περισυλλέγησαν από το σημείο της επίθεσης.

Ο 62χρονος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων (παράνομη οπλοχρησία και κατοχή ενός μη δηλωμένου όπλου).

Ο συλληφθείς έχει ήδη οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Συνελήφθησαν τρεις Τούρκοι υπήκοοι