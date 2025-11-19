ΕΛΛΑΔΑ
Ζαγόρι: Διασώθηκαν τρεις κτηνοτρόφοι που εγκλωβίστηκαν από φουσκωμένο χείμαρρο

Νωρίτερα, ανάλογη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στους Μελισσουργούς του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για τον απεγκλωβισμό δύο ακόμη κτηνοτρόφων.

Φωτ: Eurokinissi
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης τριών κτηνοτρόφων στο Καβαλάρι του Δήμου Ζαγορίου, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν λόγω της ανόδου της στάθμης χειμάρρου και αδυνατούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μηλιωτάδων και την 5η ΕΜΑΚ, οι οποίες κατάφεραν να μεταφέρουν με ασφάλεια τους κτηνοτρόφους σε ασφαλές σημείο.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται στους νομούς Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, με τις αρχές σε αυξημένη ετοιμότητα για τυχόν νέες επεμβάσεις.

