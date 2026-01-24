Υπουργείο Παιδείας για περιστατικό σε σχολείο των Σερρών: Προχωρούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες

Οδηγίες, προκειμένου να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία, έδωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, στον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη δικαιοδοσία των οποίων είναι το σχολείο των Σερρών, όπου σημειώθηκε περιστατικό, κατά το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, καθηγήτρια έκλεισε το στόμα μαθητή με ταινία.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο, υπήρξε ενημέρωση για το περιστατικό και, πέρα από τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ποινή φυλάκισης στην καθηγήτρια για το περιστατικό στις Σέρρες

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε η 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φίμωσε 13χρονο μαθητή με μονωτική ταινία και ζήτησε από άλλον μαθητή να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία.

Κατά την απολογία της υποστήριξε ότι η ίδια τοποθέτησε τη χαρτοταινία και στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα, ενώ όταν επέστρεψε βρήκε τον ανήλικο δεμένο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η καταδικασθείσα διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1) από τη 44χρονη μητέρα του μαθητή στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών. Όπως ανέφερε στο ΕΡΤNews, πληροφορήθηκε τι συνέβη από την κόρη της.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Σέρρες: Ποινή φυλάκισης στην καθηγήτρια που έδεσε και φίμωσε μαθητή της