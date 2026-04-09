Υπόθεση υποκλοπών: Στις 11 Δεκεμβρίου η δευτεροβάθμια δίκη των επιχειρηματιών

Στις 11 Δεκεμβρίου 2026 προσδιορίστηκε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου η δίκη σε δεύτερο βαθμό των τεσσάρων επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των υποκλοπών μέσω του Predator.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο καλείται να εκδικάσει την έφεση των τεσσάρων επιχειρηματιών, οι εταιρείες των οποίων εμπλέκονται με το κακόβουλο λογισμικό, και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο τους επέβαλε, στα τέλη Φεβρουαρίου, ποινή φυλάκισης 126 ετών και οκτώ μηνών στον καθένα, με εκτιτέα τα οκτώ έτη.

Η υπόθεση των υποκλοπών

Το δικαστήριο έδωσε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, γεγονός που σημαίνει ότι αν η πρωτόδικη απόφαση επικυρωθεί στο Εφετείο, οι κατηγορούμενοι, δύο Έλληνες και ένα ζευγάρι αλλοδαπών, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την έκτιση της ποινής τους.

Το δικαστήριο θα κρίνει την υπόθεση με βάση όλα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την πολυήμερη ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, τα οποία οδήγησαν τον πρόεδρο να ζητήσει νέες έρευνες για την υπόθεση με κυρίαρχο θέμα αν προκύπτει αδίκημα σχετικά με κατασκοπεία.

Πλην της εισαγγελικής έρευνας για κατασκοπεία, αναμένεται και η διερεύνηση του σκέλους που αφορά τον ρόλο εννέα συνεργατών των επιχειρηματιών, στελέχη των εμπλεκομένων με το Predator εταιρειών, που θα ελεγχθούν ως πιθανοί συνεργοί τους. Παράλληλα, θα ερευνηθούν και άλλα δύο αδικήματα σχετικά με τις καταθέσεις συγκεκριμένων προσώπων.

Η προκαταρκτική ποινική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό καθώς ήδη έχει ξεκινήσει ο χρόνος παραγραφής της υπόθεσης, λόγω παρέλευσης πενταετίας. Ήδη, όπως αναφέρουν συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών, κάθε μέρα που περνά παραγράφεται και μία πράξη επιμόλυνσης ή προσπάθειας επιμόλυνσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό προσώπων-θυμάτων του Predator.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ