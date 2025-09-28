ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ξάνθη: Εκτός υπηρεσίας αστυνομικός κατηγορείται για απαγωγή και ξυλοδαρμό 40χρονου που πέρασε για μετανάστη

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα

LifO Newsroom
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (28/09) στην Ξάνθη, όταν αστυνομικός εκτός υπηρεσίας φέρεται να απήγαγε και να ξυλοκόπησε άγρια έναν 40χρονο Έλληνα, τον οποίο πέρασε λανθασμένα για παράτυπο μετανάστη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα –κάτοχος ελληνικής και γερμανικής υπηκοότητας– αδυνατεί να μιλήσει εύκολα λόγω προβλημάτων υγείας. Ο αστυνομικός, φορώντας πολιτικά, τον προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου Ξάνθης, του πέρασε χειροπέδες, τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι, όπου τον ξυλοκόπησε και τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο.

Η καταγγελία οδήγησε στη σύλληψη του αστυνομικού από την Υπηρεσία Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, παράνομη κατακράτηση και σωματική βλάβη, ενώ παράλληλα κινήθηκε και πειθαρχική διαδικασία. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία καταδίκασε το περιστατικό, τονίζοντας: «Η ΕΛ.ΑΣ. επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της και ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία».
 

