Τσατραφύλλιας: Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα - Έρχονται λασποβροχές, καταιγίδες και χιόνια

Μια νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα στη χώρα, καθώς η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και θυελλώδεις ανέμους,

Σύμφωνα με το έκτακτο της ΕΜΥ, ισχυρά καιρικά φαινόμενα θα πλήξουν μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας από το πρωί της Δευτέρας, ενώ και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στη δική του ανάρτηση για την πορεία του καιρού κάνει λόγο για λασποβροχές και καταιγίδες το επόμενο εικοσιτετράωρο στη χώρα.

Αναλυτικότερα, στην τελευταία ανάρτησή του για τον καιρό στα social media, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει πως από σήμερα, ο καιρός παρουσιάζει νέα μεταβολή, η οποία το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη θα γίνει εντονότερη με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά, θυελλώδεις νοτιάδες αλλά και σκόνη.

«Βροχές-καταιγίδες: Δευτέρα -Τρίτη κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Τη Δευτέρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη δυναμική», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Νοτιάδες μέχρι 8-9 μποφόρ: Την Κυριακή στο Ιόνιο και τη Δευτέρα και Τρίτη στο Αιγαίο. Χιόνια: Τη Δευτέρα στα βόρεια ορεινά. Σαχαριανή σκόνη: Κυριακή-Δευτέρα κυρίως δυτική και νότια Ελλάδα», συνεχίζει.

«Θερμοκρασία: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Κοντά στους 20 βαθμούς στα πεδινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδα», καταλήγει.