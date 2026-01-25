Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα

Έκτακτο δελτίο για τη νέα κακοκαιρία που αναμένεται στη χώρα αύριο, εξέδωσε η ΕΜΥ το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η οποία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για την επιδείνωση του καιρού, ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και άνεμοι, αναμένονται το επόμενο εικοσιτετράωρο σε πολλές περιοχές της χώρας.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο έκτακτο δελτίο, από σήμερα, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα στο Αιγαίο.

Αναλυτικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα: