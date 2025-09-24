ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: IX μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε άλλα οχήματα

Συγκρούστηκαν τρία οχήματα - Ένας τραυματίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: IX μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε άλλα οχήματα Facebook Twitter
0

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (24/9) στον δρόμο Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, στη Θεσσαλονίκη.

Από το τροχαίο, ένα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Πώς συνέβη

Γύρω στις 6 το πρωί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τρία οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος της Αγίας Τριάδας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προσέκρουσε πάνω σε ένα άλλο ΙΧ και, στη συνέχεια, πάνω σε ένα βαν με τρέιλερ.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθεί όλο το μπροστινό μέρος του πρώτου ΙΧ, να αναποδογυρίσει το βαν και το τρέιλερ να βρεθεί στην άκρη του δρόμου.

Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά, παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος.

 
 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μαρουσάκης για «εμποδιστή Ρεξ»: Διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό

Ελλάδα / Μαρουσάκης για «εμποδιστή Ρεξ»: Διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό

Ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί για το φαινόμενο και επισημαίνει πως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις
LIFO NEWSROOM
Βοιωτία: «Ήταν περισσότερα από 2 χρόνια θαμμένη» εξηγεί η Δημογλίδου για τον θάνατο της ηλικιωμένης

Ελλάδα / Βοιωτία: «Ήταν περισσότερα από 2 χρόνια θαμμένη» εξηγεί η Δημογλίδου για τον θάνατο της ηλικιωμένης

Ο εισαγγελέας ζήτησε από τους αστυνομικούς προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο - «Θα πρέπει αν γίνει ανθρωπολογική εξέταση, βρέθηκε μόνο ένας σκελετός, για να δούμε πόσο καιρό ήταν θαμμένη η γυναίκα» εξήγησε η κ. Δημογλίδου
LIFO NEWSROOM
Βοιωτία: «Ντρέπεται πολύ, το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη» λέει ο δικηγόρος της 62χρονης

Ελλάδα / Βοιωτία: «Ντρέπεται πολύ, το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη» λέει ο δικηγόρος της 62χρονης

«Το λάθος το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη και χρειαζόταν χρήματα από τη σύνταξη και το επίδομα που έπαιρνε η μητέρα της» εξήγησε ο δικηγόρος της
LIFO NEWSROOM
 
 