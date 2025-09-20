Τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης:Τέσσερις φορές είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα από τον 21χρονο ροδηγό

Ο 21χρονος, μετά την απολογία του στον ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τον 21χρονο οδηγό που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου έχασε τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα και τραυματίστηκαν τρεις ακόμη άνθρωποι.

Σύμφωνα με το Star και τον ΣΚΑΪ, το δίπλωμα του νεαρού είχε αφαιρεθεί τέσσερις φορές στο παρελθόν λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Παρά τα επανειλημμένα παραπτώματα, το βράδυ της μοιραίας σύγκρουσης βρισκόταν ξανά πίσω από το τιμόνι.

Ο 21χρονος, μετά την απολογία του στον ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Ένα ακόμη στοιχείο που απασχολεί την Τροχαία είναι τα 16 δευτερόλεπτα που το αυτοκίνητο της 64χρονης παρέμεινε ακίνητο σε πράσινο φανάρι πριν τη σύγκρουση. «Δεν έχει καταγραφεί κάποια παράβαση από πλευράς της οδηγού, ωστόσο η ανεξήγητη αυτή συμπεριφορά της αποδείχθηκε μοιραία», σημειώνει έμπειρος αξιωματικός της Τροχαίας.

Από την ανάλυση των βίντεο φαίνεται ότι ο 21χρονος δεν είχε αντιληφθεί το προπορευόμενο όχημα, καθώς δεν διακρίνεται καμία προσπάθεια μείωσης της ταχύτητας.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν το αυτοκίνητο του 21χρονου έπεσε με σφοδρότητα πάνω στο όχημα της 64χρονης, το οποίο στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα ΙΧ και ένα ταξί.

