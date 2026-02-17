Τροχαίο δυστύχημα στην Πάρο: Νεκρός 18χρονος

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Πάρο, με θύμα έναν 18χρονο.

Το δυστύχημα συνέβη τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στον δρόμο από τη Νάουσα προς τον Αμπελά, όταν δίκυκλο όχημα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο δίκυκλο επέβαιναν δύο άτομα, ένας 18χρονος και ένας 31χρονος και κατά πληροφορίες που επικαλείται το cyclades24, ο ανήλικος φέρεται να ήταν συνοδηγός. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Σύρου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 18χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 31χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου.

Με πληροφορίες από parianostypos.gr, cyclades24.gr