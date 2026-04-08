Τρίκαλα: Στη ΜΕΘ με βακτηριακή μηνιγγίτιδα 19χρονος

Διασωληνωμένος με βακτηριακή μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται 19χρονος στα Τρίκαλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο 19χρονος φοιτητής κτηνιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, αφού διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα.
Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί θα επιχειρήσουν να τον αποδιασωληνώσουν αύριο Πέμπτη 9 Απριλίου, ενώ
Όσοι ήλθαν σε επαφή μαζί του, έχουν λάβει προληπτικά χημειοπροφύλαξη, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
