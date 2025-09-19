Εφοριακός ζητούσε «φακελάκι» για να μην βεβαιώσει πρόστιμο σε πολίτη

Τη σύλληψη εφοριακού στην Κεντρική Μακεδονία αποκάλυψε το ΕΡΤnews σήμερα, σύμφωνα με το οποίο, ο άνδρας ζητούσε «φακελάκι» από πολίτη.

Πληροφορίες του ρεπορτάζ, αναφέρουν ότι ο εφοριακός ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ για να μην βεβαιώσει σε πολίτη πρόστιμο για φορολογική παράβαση.

Τον εφοριακό κατήγγειλε ο ίδιος ο πολίτης απευθυνόμενος στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η αρμόδια αρχή οδηγήθηκε στη σύλληψη του εφοριακού «παγιδεύοντάς» τον.

Στο ίδιο ρεπορτάζ, αναφέρεται, πως τη στιγμή της σύλληψής του, ο υπάλληλος βρέθηκε με προσημειωμένα χαρτονομίσματα επάνω του, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εις βάρος του κατηγορία.

Σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του και το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ο εφοριακός θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη.