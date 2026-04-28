Θεσσαλονίκη: Ανήλικος πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι

Ο 5χρονος φέρεται να ήταν μόνος όταν έγινε το περιστατικό

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (28/04) στη Θεσσαλονίκη, όταν ανήλικος πετούσε για ώρα αντικείμενα από μπαλκόνι.

Ειδικότερα στην περιοχή της Βασιλέως Γεωργίου, ένας ανήλικος, ηλικίας 5 ετών πετούσε διάφορα αντικείμενα από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, προκαλώντας αναστάτωση.

Μόνος ήταν ο 5χρονος στη Θεσσαλονίκη

Στο σημείο βρέθηκε η αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί ήταν μόνο στο σπίτι.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν αρχικά να μπούνε μέσα, χωρίς αποτέλεσμα και χρειάστηκε να εισέλθουν από το διπλανό διαμέρισμα. Στη συνέχεια εντόπισαν και τη μητέρα του.

Αμφότεροι μεταφέρθηκαν με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ