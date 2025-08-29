Τέμπη: Το πόρισμα της Πυροσβεστικής - «Δεν υπάρχουν ίχνη καύσης στη δεύτερη καμπίνα»

Δημοσιεύτηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την τραγωδία στα Τέμπη.

Έξι μήνες μετά την έρευνα στο Κουλούρι, όπου είχαν μεταφερθεί τμήματα των κατεστραμμένων αμαξοστοιχιών, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού παρέδωσε στον εφέτη ανακριτή της Λάρισας το πολυσέλιδο πόρισμά της για τη φωτιά που ακολούθησε τη μοιραία σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Τέμπη: Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, στο πόρισμα της Πυροσβεστικής, αναφέρεται ότι η δεύτερη καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει στρεβλώσεις ως συνέπεια της σύγκρουσης, χωρίς όμως ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από φωτιά. Το ίδιο ισχύει και για το εσωτερικό της καμπίνας.

Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) και τις θέσεις τεχνικών συμβούλων οικογενειών, που μιλούσαν για πιθανή μεταφορά εύφλεκτου φορτίου που προκάλεσε τη φονική πυρόσφαιρα.

Πλέον, απομένει η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους ώστε να ολοκληρωθεί η ανάκριση.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ είχε επισκεφθεί τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Κουλούρι, όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια, προκειμένου να ελεγχθεί το συγκεκριμένο σενάριο.

Σε ανάλογο συμπέρασμα είχε καταλήξει και πραγματογνωμοσύνη καθηγητή του ΕΜΠ, που εντόπισε ότι οι αλλοιώσεις οφείλονταν σε σύγκρουση και όχι σε έκρηξη.

