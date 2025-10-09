Τατόι: Τι δείχνουν τα βίντεο με τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους

Στη σύσταση επιτροπής για τη διερεύνηση του ατυχήματος με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι προχώρησε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Οι καταθέσεις των πιλότων και των μαρτύρων, αλλά και το βιντεοληπτικό υλικό, αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του ατυχήματος.

Τα βίντεο από την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους τύπου Tecnam της Πολεμικής Αεροπορίας, αναλύονται καρέ καρέ από τους αξιωματικούς της επιτροπής διερεύνησης.

Έχει καταγραφεί η πτήση από την στιγμή που τροχοδρομεί και απογειώνεται μέχρι και την στιγμή της πτώσης του εντός του αεροδρομίου σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τον διάδρομο προσγείωσης.

Τατόι: Τι συνέβη τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την πτώση

Οι πληροφορίες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αναφέρουν ότι ο Αντισμήναρχος και ο Σμηναγός εκτέλεσαν σενάριο αναγκαστικής προσγείωσης, το οποίο προβλέπει «κράτει» του κινητήρα. Τι συνέβη τα κρίσιμα δευτερόλεπτα από την στιγμή που οι ιπτάμενοι έθεσαν τον κινητήρα σε κατάσταση που δεν δίνει ώση έως και την πρόσκρουσή του στο έδαφος αποτελεί το ερώτημα το οποίο αναζητά απάντηση.

Οι ιπτάμενοι θέτουν τις πτέρυγες του έλικα σε γωνία που δεν παράγει ώση, προσομοιώνοντας έτσι αστοχία κινητήρα. Η διαδικασία στη συγκεκριμένη άσκηση εκτελείται με στροφή αριστερά και άμεση στροφή δεξιά 180 μοιρών ώστε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος να ευθυγραμμιστεί με τον διάδρομο και να προσγειωθεί άμεσα σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της απογείωσης πριν πέσει σε απώλεια στήριξης.

Τατόι: Μαρτυρίες και καταθέσεις

Οι μαρτυρίες τόσο από τον πύργο ελέγχου όσο και από στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που είχαν εικόνα της πτήσης έρχονται να συμπληρώσουν τα στοιχεία που συγκεντρώνει η επιτροπή, ενώ καίριο ρόλο στη διερεύνηση του ατυχήματος θα έχουν όσα θα καταθέσουν οι δύο ιπτάμενοι εκπαιδευτές του διθέσιου μονοκινητήριου αεροσκάφους.

Ο Αντιπτέραρχος ΕΑ, Αθανάσιος Παπανικολάου, ανέφερε: «Κατά τα άλλα, αν έχει γίνει θραύση του ρηναίου, αν έχει γίνει οτιδήποτε άλλο, θα το δείξει η διερεύνηση για να βγάλει ασφαλή στοιχεία».

Τατόι: Νοσηλεύονται για δεύτερο 24ωρο οι δύο πιλότοι

Για δεύτερο 24ωρο νοσηλεύονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας οι δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων.

Ο ένας φέρει κατάγματα στη μέση και τα κάτω άκρα. Χειρουργήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και του έγινε και σπονδιλοδεσία. Οι γιατροί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα το ξεπεράσει.

Ο δεύτερος ιπτάμενος φέρει χτύπημα στο κεφάλι και είναι σε καταστολή ώστε οι γιατροί να αντιμετωπίσουν το τραύμα άμεσα αν χρειαστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τώρα ο οργανισμός του ανταποκρίνεται θετικά. Ενδέχεται ακόμη και εντός της ημέρας να τον επαναφέρουν αν όλα συνεχίσουν να κυλούν ομαλά.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, επισκέφτηκε το 251 ΓΝΑ για να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας των δύο αεροπόρων της Σχολής Ικάρων.