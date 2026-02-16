Νάξος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύο δημοτικές κοινότητες

Σε καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκαν δύο περιοχές της Νάξου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί στις 14 και 15 Φεβρουαρίου.

Η απόφαση θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου έως και τις 14 Μαΐου 2026.

Ποιες περιοχές στη Νάξο κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Με βάση πληροφορίες, με απόφαση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και κατόπιν των σχετικών εγγράφων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και επικοινωνίας του Δημάρχου Δημήτρη Λιανού με τους αρμόδιους φορείς, άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης:

η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αρσενίου της Δημοτικής Ενότητας Νάξου και

και η Δημοτική Κοινότητα Απεράθου της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας.

Η απόφαση αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών από την παράκτια διάβρωση που προκλήθηκε από θυελλώδεις ανέμους.

Η απόφαση επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών για χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων αποκατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να γίνει επιτόπια εκτίμηση της ζημιάς.

Με πληροφορίες από Cyclades24 και Naxostimes