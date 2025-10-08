ΕΛΛΑΔΑ
Τατόι: Πώς έπεσε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

Από την πτώση τραυματίστηκαν σοβαρά οι δύο χειριστές του αεροσκάφους

LifO Newsroom
Φωτογραφία: Eurokinissi
Σοβαρό ατύχημα με ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (8/10) στην αεροπορική βάση Δεκέλειας στο Τατόι.

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν σοβαρά, οι δύο επιβαίνοντες χειριστές. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Το ατύχημα συνέβη όταν ο μπροστινός τροχός του αεροσκάφους έσπασε. Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο εάν το αεροσκάφος βρισκόταν σε μεγάλο ύψος.

Τατόι: Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

«Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:52, αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

