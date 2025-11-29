Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας που «έτρεχε» με 216 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Δύο οδηγούς, μεταξύ αυτών έναν γνωστό επιχειρηματία, που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρικούς οδικούς άξονες όπως τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, συνέλαβε η Τροχαία Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ. συγκεκριμένα συνέλαβε έναν 56χρονο επιχειρηματία και ιδιοκτήτης αλυσίδας αρτοποιείων, αφού εντοπίστηκε -μέσω radar- να κινείται με 216 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του ΣΕΠΑ στην Αργυρούπολη.

Η ταχύτητα αυτή υπερβαίνει το όριο κατά 146 χλμ./ώρα, την ώρα που, λίγη ώρα αργότερα, η Τροχαία κατέγραψε και δεύτερο περιστατικό τροχονομικής παράβασης.

Ειδικότερα, 38χρονος οδηγός στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα προς Ραφήνα, κινούνταν με 179 χλμ./ώρα, επίσης πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Και οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ