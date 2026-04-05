Συναγερμός στην Εύβοια για στίγμα από οκτώ άτομα σε φαράγγι

Οι αρχές της Εύβοιας κινητοποιήθηκαν άμεσα για στίγμα από οκτώ άτομα σε φαράγγι.

Πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό μέσο evima, αναφέρουν ότι τα οκτώ άτομα έχουν δώσει στίγμα αλλά έχουν αποπροσανατολιστεί στο φαράγγι της Αγάλης.

Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές του Συλλόγου Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας Δασοπυρόσβεσης ΣΕΔΔΔ και ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Διρφυων Μεσσαπίων.

Η ΕΡΤ επικαλείται πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες και τα οκτώ άτομα είναι καλά στην υγεία τους.

