Τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί από σήμερα ο περιφερειακός διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Hans Kluge.

Αφορμή της επίσκεψης είναι η υπογραφή συμφωνίας για την έναρξη της λειτουργίας του Γραφείου του Οργανισμού στην Αθήνα για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών. Πρόκειται για να το πρώτο Γραφείο που ανοίγει παγκοσμίως ο ΠΟΥ για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών. Η συμφωνία υπεγράφη σήμερα το πρωί στο υπουργείο Υγείας.

«Ανοίγουμε ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Επενδύουμε στη Δημόσια Υγεία, γιατί αυτή η επένδυση αποδίδει το καλύτερο επιτόκιο. Αυτό της αξίας της ανθρώπινης ζωής», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ από την πλευρά του ο κ. Kluge ανέφερε πως η Ελλάδα πρόσφατα πρωτοστάτησε σε σημαντικές εξελίξεις στο πεδίο της υγείας, απαγορεύοντας το κάπνισμα στο δημόσιο χώρο και συμπλήρωσε πως η χώρα διαθέτει σημαντική εμπειρία στη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας.

«Η Ελλάδα ίδρυσε έναν Εθνικό Οργανισμό για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Υγεία, ενώ έχει επιδείξει κι εξακολουθεί να επιδεικνύει ισχυρή αντοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της ανταπόκρισής της στην COVID-19. Τέλος, η χώρα διαθέτει εξαιρετικούς υγειονομικούς θεσμούς και κορυφαίους ερευνητές –όλοι τους είναι κρίσιμα συστατικά για να αποδειχθεί επιτυχημένο αυτό το νεοσύστατο Κέντρο Αριστείας» ανέφερε ο διευθυντής Ευρώπης του Π.Ο.Υ., τονίζοντας ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την Ελλάδα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς και για εκατομμύρια ανθρώπους που θα αποκομίζουν οφέλη για πολλά χρόνια.

Στις 15:00 ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, παρουσίασαν το Πενταετές Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκε και ο Hans Kluge.

Delighted to open a new office in #Greece - a centre of excellence - @WHO Athens Quality of Care Office. To deliver on #HealthForAll we must build health systems that provide quality care. The people of the European Region deserve nothing less.🙏@Vkikilias @kmitsotakis pic.twitter.com/2gTVaHlNBR