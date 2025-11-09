Ρόδος: Συνελήφθη ρασοφόρος με δύο κιλά κοκαΐνης στην κατοχή του

Συνελήφθη, από αστυνομικούς στη Ρόδο, ένας 40χρονος ημεδαπός που δηλώνει μοναχός παλαιοημερολογίτης και διαμένει σε μοναστήρι της Αττικής, καθώς βρέθηκε να μεταφέρει ναρκωτικές ουσίες και πιο συγκεκριμένα, δύο κιλά κοκαΐνη στο νησί.

Η σύλληψη έγινε την Παρασκευή όταν οι αστυνομικοί που είχαν πληροφορίες για τη δράση του 40χρονου τον εντόπισαν να παραλαμβάνει μια βαλίτσα από ηλικιωμένη από την οποία φέρεται να του ζήτησε να τη μεταφέρει ακτοπλοϊκώς ενώ ο ίδιος ταξίδεψε με αεροπλάνο.

Η γυναίκα δέχτηκε θεωρώντας ότι εξυπηρετεί τον μοναχό και παρέδωσε τη βαλίτσα λίγη ώρα αργότερα χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενο. Οι αστυνομικοί που είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά ακινητοποίησαν τους εμπλεκόμενους στο προκαθορισμένο ραντεβού και προχώρησαν σε έλεγχο της αποσκευής. Στο εσωτερικό εντοπίστηκαν συσκευασίες με 2.188 γραμμάρια κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας σε δύο πλάκες. Η ηλικιωμένη δεν συνδέθηκε με επιβαρυντικά στοιχεία και αντιμετωπίζεται ως πρόσωπο χωρίς συμμετοχή στη διακίνηση.

Ρόδος: Ο παραλήπτης

Μετά την κατάσχεση ακολούθησε δεύτερη φάση της επιχείρησης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν ως τελικό αποδέκτη έναν 38χρονο αλλοδαπό αλβανικής καταγωγής, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα παρελάμβανε την ποσότητα για διανομή στη Ρόδο.

Οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Αττική προκειμένου να ενταχθούν σε δικογραφία που χειρίζονται οι εκεί αρμόδιες ανακριτικές αρχές καθώς η υπόθεση συνδέεται με ευρύτερη έρευνα για εγκληματική οργάνωση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη επί μήνες.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι ρόλοι του 40χρονου που δηλώνει μοναχός και του 38χρονου ως προς την ιεραρχική τους θέση στο δίκτυο. Η ανάλυση επικεντρώνεται στα εξής σημεία. Πρώτον αν ο 40χρονος λειτουργούσε ως μεταφορέας χαμηλού ρίσκου εκμεταλλευόμενος τη θρησκευτική του ιδιότητα για να κινείται με μικρότερη καχυποψία. Δεύτερον αν ο 38χρονος αποτελούσε κόμβο διανομής στο νησί με πρόσβαση σε σταθερό πελατολόγιο. Τρίτον αν η βαλίτσα στη Ρόδο ήταν μέρος επαναλαμβανόμενου μοτίβου αποστολών που δεν είχαν εντοπιστεί.

Με πληροφορίες από Δημοκρατική