Σεισμός στην Εύβοια: Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της ισχυρής δόνησης σε κατάστημα της περιοχής

Δεκάδες ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις στην Εύβοια - Ο δήμαρχος Καρύστου ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Φωτ. / Youtube
Νέα βίντεο έρχονται σταδιακά στη δημοσιότητα, από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, στην Εύβοια.

Η σεισμική δόνηση ήταν τόσο ισχυρή, που πέρα από την Εύβοια έγινε αισθητή τόσο στην Αττική, όσο και στα νησιά των Κυκλάδων.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων στην Εύβοια, με εστιακό βάθος που υπολογίζεται στα 13,6 χιλιόμετρα.

Το eviaonline.gr, δημοσίευσε βίντεο που απαθανατίζεται η στιγμή του ισχυρού σεισμού από κάμερα ασφαλείας επιχείρησης στην Εύβοια.

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο, καταγράφονται τρία άτομα να κάθονται στο κατάστημα, όταν ξαφνικά αντιλαμβάνονται το σεισμό και αρχίζουν να φωνάζουν και να τρέχουν έξω από το κατάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ, ακολούθησαν πάνω από 20 μετασεισμοί. Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος, αναφέρει πως έχουν καταγραφεί δεκάδες ζημιές σε επιχειρήσεις και σπίτια.

Φωτ. evima.gr
Φωτ. evima.gr

Ωστόσο, μιλώντας νωρίτερα στο evima.gr ανέφερε πως η πρώτη καταμέτρηση δείχνει πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και πως τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά την Τετάρτη.

