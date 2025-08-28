ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Σαλαμίνα: Συνελήφθη 40χρονος που έκανε πάρτι σπίτι του για εμπρησμό από αμέλεια

Όπως παραδέχθηκε στους αξιωματικούς της Αστυνομίας πέταξε ένα δυναμιτάκι που προκάλεσε την φωτιά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σαλαμίνα: Συνελήφθη 40χρονος που έκανε πάρτι σπίτι του για εμπρησμό από αμέλεια Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Συνελήφθη 40χρονος ως υπεύθυνος για τη φωτιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη στην περιοχή Βρωμοπούσι της Σαλαμίνας.

Πρόκειται για έναν 40χρονο που έκανε πάρτι στο σπίτι του και όπως παραδέχθηκε στους αξιωματικούς της Αστυνομίας πέταξε ένα δυναμιτάκι που προκάλεσε την πυρκαγιά. Kατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα εντός της ημέρας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ, σε χαμηλή βλάστηση στον περιφερειακό προς Βασιλικά στην περιοχή Βρωμοπούσι και οι φλόγες έφτασαν κοντά στις αυλές σπιτιών.

Η Πυροσβεστική συνέδραμε με 48 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα να σπεύδουν άμεσα στο σημείο της φωτιάς.

Ενισχύσεις έφτασαν στη Σαλαμίνα και από το Πέραμα ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112.

Η φωτιά τελικά οριοθετήθηκε γρήγορα, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέμειναν στην περιοχή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι από το Εφετείο οι τρεις κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες

Ελλάδα / Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι από το Εφετείο οι τρεις κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες

Απαλλάχθηκαν από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, ο τότε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
LIFO NEWSROOM
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα οι δοκιμές για την επέκταση έως Καλαμαριά

Ελλάδα / Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα οι δοκιμές για την επέκταση έως Καλαμαριά

«Έχουν ήδη παραδοθεί 4 από τους καινούργιους συρμούς που θα έρθουν για να καλύψουν και το καινούργιο δίκτυο» αναφέρει σε σχετική ανάρτηση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης
LIFO NEWSROOM
 
 