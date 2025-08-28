Σαλαμίνα: Συνελήφθη 40χρονος που έκανε πάρτι σπίτι του για εμπρησμό από αμέλεια

Συνελήφθη 40χρονος ως υπεύθυνος για τη φωτιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη στην περιοχή Βρωμοπούσι της Σαλαμίνας.

Πρόκειται για έναν 40χρονο που έκανε πάρτι στο σπίτι του και όπως παραδέχθηκε στους αξιωματικούς της Αστυνομίας πέταξε ένα δυναμιτάκι που προκάλεσε την πυρκαγιά. Kατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα εντός της ημέρας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ, σε χαμηλή βλάστηση στον περιφερειακό προς Βασιλικά στην περιοχή Βρωμοπούσι και οι φλόγες έφτασαν κοντά στις αυλές σπιτιών.

Η Πυροσβεστική συνέδραμε με 48 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα να σπεύδουν άμεσα στο σημείο της φωτιάς.

Ενισχύσεις έφτασαν στη Σαλαμίνα και από το Πέραμα ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112.

Η φωτιά τελικά οριοθετήθηκε γρήγορα, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέμειναν στην περιοχή για τυχόν αναζωπυρώσεις.