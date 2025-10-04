ΕΛΛΑΔΑ
Ρουβίκωνας: Παρέμβαση με μπογιές στο γραφείο του βουλευτή Χρήστου Καπετάνου

Ζητούν την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων του Πάνου Ρούτσι

LifO Newsroom
Συνθήματα στον τοίχο του πολιτικού γραφείου του βουλευτή Λάρισας, Χρήστου Καπετάνου, έγραψαν μέλη του Ρουβίκωνα.

Στην παρέμβασή του ο Ρουβίκωνας αναφέρει πως είναι «ένδειξη αλληλεγγύης» στον Πάνο Ρούτσι που έχασε τον γιο του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών και κάνει απεργία πείνας έξω από τη Βουλή.

Σχετική ανάρτηση για την παρέμβασή του στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας έκανε ο Ρουβίκωνας, αναρτώντας και σχετική φωτογραφία, ζητώντας την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων του Πάνου Ρούτσι.

Η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωσή της, καταδικάζει το γεγονός και αναφέρει: «Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».

 
 
 
