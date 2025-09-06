Ρολόι 116.000 ευρώ «πρόδωσε» τον τράπερ στην ΑΑΔΕ

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρέθηκε γνωστός Έλληνας τράπερ, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για να αποκρύπτει εισοδήματα και να καλύπτει πολυτελείς δαπάνες.

Ο εντοπισμός του έγινε μέσω του ειδικού αλγορίθμου της ΑΑΔΕ που παρακολουθεί συναλλαγές καλλιτεχνών, αθλητών και influencers στο διαδίκτυο. Το «καμπανάκι» χτύπησε όταν καταγράφηκε αγορά ρολογιού ελβετικής μάρκας, αξίας 116.000 ευρώ.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο τράπερ είχε ιδρύσει μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του απέδιδε το σύνολο των πνευματικών του δικαιωμάτων – ποσό που ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ. Τα χρήματα, αντί να κατευθυνθούν σε φιλανθρωπικές δράσεις, φέρονται να χρηματοδοτούσαν προσωπικές αγορές όπως supercars, πολυτελή ρολόγια, τσάντες και είδη υψηλής ραπτικής.

Μετά τον έλεγχο, του επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα άνω των 500.000 ευρώ. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα στη μη κερδοσκοπική εταιρεία και στη δισκογραφική του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένη υπόθεση ή για πιο εκτεταμένη πρακτική φοροαποφυγής στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας.