Η ΑΑΔΕ παγίδευσε γνωστό τράπερ: Αγόραζε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω ΜΚΟ

Ο τράπερ είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του εταιρεία είχε πιστώσει το σύνολο των δικαιωμάτων του καλλιτέχνη, ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ

Η ΑΑΔΕ παγίδευσε γνωστό τράπερ: Αγόραζε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω ΜΚΟ
φωτ.: AADE
Στη… φάκα πιάστηκε γνωστός Έλληνας τράπερ, τον οποίο εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, που σαρώνει το διαδίκτυο και καταγράφει τη συμπεριφορά καλλιτεχνών, αθλητών και influencer, εντόπισε αναφορά για αγορά από τον τράπερ ρολογιού γνωστής μάρκας, αξίας… 116.000 ευρώ!

Αμέσως, κινητοποιήθηκε το επιτελείο της ΑΑΔΕ. Από τον περαιτέρω έλεγχο, βρέθηκε οτι ο τράπερ είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του εταιρεία είχε πιστώσει το σύνολο των δικαιωμάτων του καλλιτέχνη, ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η ΑΑΔΕ όμως ανακάλυψε κι άλλα: Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία φρόντιζε να καλύπτει και τις πολυτελείς ανάγκες του καλλιτέχνη όπως την αγορά και διάθεση σε αυτόν supercar, ρολογιών, ακριβών τσαντών και ρούχων. Όπως και το ρολόι των 116.000 ευρώ. Δηλαδή, ο τράπερ δήλωνε ότι κάνει φιλανθρωπικό έργο, ζητώντας από τη δισκογραφική του εταιρεία να αποδίδει εισοδήματά του στη μη κερδοσκοπική. Και η μη κερδοσκοπική έκανε τις πολυτελείς αγορές, που ήθελε ο εκείνος, με αποτέλεσμα να μην πληρώνει φόρο για τίποτα!

Στον τράπερ καταλογιστηκαν ποσά άνω των 500.000 ευρώ, ενώ ερευνώνται σε βάθος τόσο η μη κεδοσκοπική εταιρεία, όσο και η δισκογραφική, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις.

