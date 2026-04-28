Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ - Ειρηνοδικείο: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 89χρονο αμέσως μετά την πρώτη επίθεση

Ο ηλικιωμένος καταγράφηκε από κάμερα αμέσως μετά την ένοπλη επίθεση στο κτίριο του ΕΦΚΑ και λίγο πριν κατευθυνθεί προς το Ειρηνοδικείο

Στιγμιότυπο από το βίντεο που κατέγραψε τον 89χρονο φερόμενο δράστη των επεισοδίων με πυροβολισμούς σε κτίριο του ΕΦΚΑ και στην περιοχή του Ειρηνοδικείου / ΕΡΤnews

Ο 89χρονος φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών σε κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στην περιοχή του Ειρηνοδικείου, παραμένει ασύλληπτος.

Οι κινήσεις του ηλικιωμένου, ο οποίος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε συνολικά πέντε ανθρώπους, καταγράφηκαν από κάμερα στην περιοχή του Κεραμεικού, με το βίντεο-ντοκουμέντο να έχει ήδη δημοσιευθεί.

Στα πλάνα που παρουσίασε η ΕΡΤ, καταγράφεται ο φερόμενος ως δράστης στον Κεραμεικό, σε ένα από τα δύο σημεία όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις και συγκεκριμένα στο πρώτο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βίντεο τον καταγράφει λίγα λεπτά αφότου έχει ήδη πυροβολήσει δύο φορές, εντός του τέταρτου ορόφου του κτιρίου του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Κατά τις ίδιες πηγές, μέσα σε περίπου 4 με 5 λεπτά, ο άνδρας επιβιβάστηκε σε ταξί και κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Ειρηνοδικείου, όπου φέρεται να ακολούθησε δεύτερη επίθεση.

Στο ίδιο βίντεο, ο 89χρονος φαίνεται να περπατά ντυμένος στα μαύρα, φορώντας καπαρντίνα και τραγιάσκα, κινούμενος με σταθερό βήμα στο σημείο.

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ: Οι κινήσεις του 89χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο ηλικιωμένος κατευθύνθηκε αρχικά στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Χωρίς να γίνει αντιληπτό ότι έφερε όπλο, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα και να ζήτησε από τους υπαλλήλους να απομακρυνθούν.

Στη συνέχεια, πυροβόλησε με καραμπίνα -την οποία πιθανότατα έκρυβε μέσα στην καπαρντίνα του- τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στο πόδι. Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και δεν κινδυνεύει.

Αμέσως μετά, αποχώρησε από το κτίριο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιβιβάστηκε σε ταξί, διαφεύγοντας και πάλι, χωρίς να γίνει αντιληπτό, τι προκάλεσε στο κτίριο.

Η επίθεση με πυροβολισμούς στο Ειρηνοδικείο

Στη συνέχεια, αφού επιβιβάστηκε στο ταξί, πήγε στο Ειρηνοδικείο, στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως, όπου άνοιξε ξανά πυρ, τραυματίζοντας ακόμη τέσσερα άτομα. Όπως αναφέρεται, πυροβολούσε χωρίς να στοχεύει συγκεκριμένα.

Το πώς κατάφερε να περάσει από τα σημεία ελέγχου ασφαλείας, κινούμενος οπλισμένος σε δύο διαφορετικά κτίρια, παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέφερε ρεπόρτερ της ΕΡΤ, ο 89χρονος, ενώ βρισκόταν στο Ειρηνοδικείο, φέρεται να πέταξε έγγραφα στο έδαφος και να φώναζε ότι «αυτός είναι ο λόγος που έκανα ό,τι έκανα».

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Στα έγγραφα που φέρεται να άφησε πίσω του πριν διαφύγει αναφέρθηκε και ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ. «Μάθαμε ότι έχει αφήσει δύο-τρεις φακέλους, μέσα στους οποίους εξηγεί τι έκανε», είπε ρεπόρτερ από το σημείο.