Εποχική γρίπη: Ξεκινά ο εμβολιασμός - Οι συστάσεις του υπουργείου Υγείας

Το υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν έγκαιρα κατά της εποχικής γρίπης για την περίοδο 2025-2026, δίνοντας έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ο εμβολιασμός, όπως τονίζεται, προστατεύει αποτελεσματικά από σοβαρή νόσηση ή ακόμα και τον θάνατο, ενώ μειώνει σημαντικά τις επιπλοκές και τις νοσηλείες.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, η γρίπη μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, βρέφη και παιδιά 6 μηνών έως 5 ετών, καθώς και σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα ή επιβαρυντικούς παράγοντες.

Ιδιαίτερα συστήνεται επίσης σε εγκύους, λεχωίδες και θηλάζουσες, σε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, σε παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια αγωγή με ασπιρίνη, αλλά και σε όσους φροντίζουν βρέφη ή ευπαθείς ασθενείς.

Ο εμβολιασμός θεωρείται απαραίτητος και για εργαζομένους στον χώρο της υγείας, φιλοξενούμενους σε κλειστούς πληθυσμούς, πρόσφυγες, άστεγους, αλλά και άτομα που έρχονται σε τακτική επαφή με ζώα υψηλού κινδύνου.

Για την περίοδο 2025-2026 είναι διαθέσιμα διάφορα εμβόλια, όπως τα Vaxigrip TIV, Influvac, Flucelvax, Efluelda, Fluad και Fluenz, με ειδικές ενδείξεις ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση υγείας. Η επιλογή γίνεται πάντα με γνώμονα την ασφάλεια, ακόμη και σε εγκύους ή ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σημειώνεται ότι τα αντιγριπικά εμβόλια μπορούν να συγχορηγηθούν με το εμβόλιο κατά του COVID-19, σε διαφορετικά σημεία του σώματος.

Η διαδικασία είναι απλή, καθώς τα συμβατικά εμβόλια διατίθενται και στα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή. Κάθε χορήγηση καταγράφεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, ώστε να διασφαλίζεται η παρακολούθηση και η προστασία της δημόσιας υγείας.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, υπογράμμισε την ανάγκη για έγκαιρο εμβολιασμό, καλώντας τους πολίτες να συμβάλουν ενεργά στην πρόληψη σοβαρών επιπλοκών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr) ή να απευθυνθούν στον ΕΟΔΥ.

Εποχική γρίπη: Συστάσεις εμβολιασμού

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της χώρας μας οι συστάσεις αντιγριπικού εμβολιασμού για την προσεχή περίοδο 2025-2026 περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις παρακάτω ομάδες πληθυσμού ή καταστάσεις αυξημένου κινδύνου:

1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

2. Βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 μηνών ως 5 ετών

3. Παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών και ενήλικες με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχή

Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη)

Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση μυελού των οστών

Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες)

Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα

Χρόνια νεφροπάθεια

Χρόνιες παθήσεις ήπατος

Νευρολογικά-νευρομυϊκά νοσήματα

Σύνδρομο Down

4. Έγκυες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωίδες και θηλάζουσες

5. Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία (Δείκτη Μάζας Σώματος >40Kg/m2 ) και παιδιά με ΔΜΣ >95ηΕΘ.

6. Παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη (π.χ. για νόσο Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα).

7. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών είτε φροντίζουν ή διαβιούν με άτομα με υποκείμενο νόσημα, που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης.

8. Κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές (σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων κλπ.), νεοσύλλεκτοι, ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, καταστήματα κράτησης.

9. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας σε κλινική άσκηση) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων-μεταναστών.

10. Άστεγοι.

11. Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς [συμπεριλαμβανομένων εκτροφέων μίνκ (γουνοφόρα θηλαστικά)], εργαζόμενοι σε σφαγεία και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο του υπουργείο Υγείας εδώ.