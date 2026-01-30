Ψαχνά Ευβοίας: Νέες πληροφορίες για το ζευγάρι ηλικιωμένων που βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους

Ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό στα Ψαχνά Ευβοίας.

Πληροφορίες του evima.gr, μεταφέρουν ότι πρόκειται για έναν άνδρα 83 ετών και μια γυναίκα 80 ετών, που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, μέσα στο σπίτι τους.

Κατά τις πληροφορίες του τοπικού μέσου, συγγενικό πρόσωπο που διαμένει στο εξωτερικό, τους αναζητούσε μέσω τηλεφώνου. Αφού δεν κατάφερε να τους εντοπίσει, κάλεσε την αστυνομία που μετέβη στο σπίτι και τους εντόπισε νεκρούς.

Και οι δύο εντοπίστηκαν στο πάτωμα, ενώ μέσα στο σπίτι βρέθηκε και ένα δοχείο πετρελαίου. Στον χώρο υπήρχαν εμφανή ίχνη πυρκαγιάς, η οποία είχε κατασβεσθεί πριν φτάσει η Πυροσβεστική.

Για το περιστατικό στα Ψαχνά Ευβοίας διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Ρεπορτάζ του Action 24, μετέφερε, ότι το ζευγάρι έχασε τις αισθήσεις του πιθανότατα από αναθυμιάσεις φωτιάς θερμαντικού σώματος.