Πρωτομαγιά: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων - Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Προβλήματα εντοπίζονται και στο κέντρο της Αθήνας

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Μεταμόρφωση και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από Αμπελόκηπους μέχρι Μαρούσι.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στην Λεωφόρο Αθηνών, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος του Δαφνιού και να φτάνει μέχρι και τον Σκαραμαγκά.

Υπομονετικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί που εισέρχονται στην Αττική οδό καθώς θα συναντήσουν καθυστερήσεις:

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα

  • Άνω των 45΄ από Παιανία έως Κηφισίας,
  • 20΄-25΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

  • 15′-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Προβλήματα θα συναντήσουν οι οδηγοί και στο κέντρο της Αθήνα και συγκεκριμένα σε Πειραιώς, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Λεωφόρο Συγγρού και γύρω από το Μεταξουργείο.

