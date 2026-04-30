Πρωτομαγιά: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων - Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Καθυστερήσεις λόγω της εξόδου των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Μεταμόρφωση και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από Αμπελόκηπους μέχρι Μαρούσι.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στην Λεωφόρο Αθηνών, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος του Δαφνιού και να φτάνει μέχρι και τον Σκαραμαγκά.

Υπομονετικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί που εισέρχονται στην Αττική οδό καθώς θα συναντήσουν καθυστερήσεις:

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Άνω των 45΄ από Παιανία έως Κηφισίας,

20΄-25΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

15′-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15'-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. https://t.co/Z9GZpNIwqY — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 30, 2026

Προβλήματα θα συναντήσουν οι οδηγοί και στο κέντρο της Αθήνα και συγκεκριμένα σε Πειραιώς, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Λεωφόρο Συγγρού και γύρω από το Μεταξουργείο.