Πόρτο Ράφτη: Aνήλικοι πετούσαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στο Πόρτο Ράφτη καθώς προκάλεσαν ζημιές σε αστικό λεωφορείο, πετώντας του πέτρες.

Πρόκειται για έναν 17χρονο και δύο 16χρονους, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η σύλληψη στο Πόρτο Ράφτη

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου συνέλαβαν τρεις ανήλικους δράστες για την επίθεση σε αστικό λεωφορείο.

Όπως έγινε γνωστό, εκτόξευσαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο τόσο κατά την αποβίβασή τους, όσο και λίγο αργότερα που το λεωφορείο πέρασε ξανά από το σημείο, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια του οχήματος.

Μετά από έρευνα, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου – Μεσογαίας.