ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία υπέρ της Παλαιστίνης στην Αθήνα: Φωτοβολίδες έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

ΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ

LifO Newsroom
Πορεία υπέρ της Παλαιστίνης στην Αθήνα: Φωτοβολίδες έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ Facebook Twitter
Φωτ: ΑΠΕ
0

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων διαδηλωτών το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα νέο συλλαλητήριο υπέρ της Παλαιστίνης.

Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από το Πάρκο Ελευθερίας, πέρασαν από την πρεσβεία των ΗΠΑ και κινήθηκαν προς την πρεσβεία του Ισραήλ επί της λεωφόρου Κηφισίας.

Η συγκέντρωση είχε ως κεντρικό αίτημα την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και την καταδίκη των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

Πορεία υπέρ της Παλαιστίνης στην Αθήνα: Φωτοβολίδες έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ Facebook Twitter
Φωτ: ΑΠΕ

Η πορεία ξεκίνησε από το Πάρκο Ελευθερίας, με τους συμμετέχοντες να κρατούν παλαιστινιακές σημαίες και πανό. Με παλμό και φωνάζοντας συνθήματα, οι διαδηλωτές κινήθηκαν μέσω κεντρικών οδών, πραγματοποιώντας μια συμβολική στάση έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, προτού καταλήξουν στον τελικό τους προορισμό, την πρεσβεία του Ισραήλ στο Ψυχικό.

Το κυρίαρχο σύνθημα που αντηχούσε στους δρόμους της πρωτεύουσας ήταν το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ ακούγονταν επίσης συνθήματα κατά του ισραηλινού στρατού.

Πορεία υπέρ της Παλαιστίνης στην Αθήνα: Φωτοβολίδες έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ Facebook Twitter
Φωτ: ΑΠΕ

Κατά την άφιξη της πορείας έξω από το κτήριο της ισραηλινής πρεσβείας, όπου υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μια ομάδα διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες. Το περιστατικό αυτό, ωστόσο, δεν προκάλεσε ένταση και η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα χωρίς να σημειωθούν επεισόδια. Οι δρόμοι που είχαν κλείσει για την κίνηση των διαδηλωτών δόθηκαν σταδιακά στην κυκλοφορία.

Πορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη πραγματοποιήθηκε και σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, μετά από κάλεσμα συλλογικοτήτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του αντιεξουστικού χώρου, καθώς και φοιτητικών συλλόγων.

Προηγήθηκε συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Με κεντρικό σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» οι διαδηλωτές έκαναν πορεία, κρατώντας πανό και σημαίες.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Παραιτήθηκε η φωτορεπόρτερ κατηγορώντας το πρακτορείο για αναπαραγωγή ισραηλινής προπαγάνδας

Διεθνή / Γάζα: Παραιτήθηκε φωτορεπόρτερ του Reuters - Το κατηγορεί για αναπαραγωγή ισραηλινής προπαγάνδας

«Δεν μπορώ πια να διατηρήσω καμία σχέση με το Reuters, καθώς με τη στάση του ουσιαστικά δικαιολογεί και καλύπτει τη συστηματική δολοφονία 245 δημοσιογράφων στη Γάζα», έγραψε την Τρίτη
LIFO NEWSROOM
Επείγουσα έκκληση για δράση σε Γάζα και Δυτική Όχθη κάνουν εκατοντάδες πρώην διπλωμάτες της ΕΕ

Διεθνή / Επείγουσα έκκληση για δράση σε Γάζα και Δυτική Όχθη κάνουν εκατοντάδες πρώην διπλωμάτες της ΕΕ

Επιστολή 209 πρώην πρέσβεων και ανώτερων διπλωματών της ΕΕ καλεί σε άμεση δράση για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Ζητούν κυρώσεις, περιορισμούς σε εμπόριο και έρευνα, αν η ΕΕ δεν αναλάβει συλλογική πρωτοβουλία
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δολοφονία στη Σκύδρα: «Είχε φαντασιώσεις ότι του έκανε ζημία, τον έβριζε» λένε συγγενείς του δράστη

Ελλάδα / Δολοφονία στη Σκύδρα: «Είχε φαντασιώσεις ότι του έκανε ζημία, τον έβριζε» λένε συγγενείς του δράστη

Οι διαφορές των δύο ανδρών σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν χρόνιες και για αυτό η οικογένεια του 72χρονου ήταν εξαρχής ανήσυχη μετά την εξαφάνισή του - Τι υποστηρίζει η κόρη του θύματος
LIFO NEWSROOM
 
 