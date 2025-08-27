Πορεία υπέρ της Παλαιστίνης στην Αθήνα: Φωτοβολίδες έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων διαδηλωτών το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα νέο συλλαλητήριο υπέρ της Παλαιστίνης.

Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από το Πάρκο Ελευθερίας, πέρασαν από την πρεσβεία των ΗΠΑ και κινήθηκαν προς την πρεσβεία του Ισραήλ επί της λεωφόρου Κηφισίας.

Η συγκέντρωση είχε ως κεντρικό αίτημα την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και την καταδίκη των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

Η πορεία ξεκίνησε από το Πάρκο Ελευθερίας, με τους συμμετέχοντες να κρατούν παλαιστινιακές σημαίες και πανό. Με παλμό και φωνάζοντας συνθήματα, οι διαδηλωτές κινήθηκαν μέσω κεντρικών οδών, πραγματοποιώντας μια συμβολική στάση έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, προτού καταλήξουν στον τελικό τους προορισμό, την πρεσβεία του Ισραήλ στο Ψυχικό.

Το κυρίαρχο σύνθημα που αντηχούσε στους δρόμους της πρωτεύουσας ήταν το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ ακούγονταν επίσης συνθήματα κατά του ισραηλινού στρατού.

Κατά την άφιξη της πορείας έξω από το κτήριο της ισραηλινής πρεσβείας, όπου υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μια ομάδα διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες. Το περιστατικό αυτό, ωστόσο, δεν προκάλεσε ένταση και η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα χωρίς να σημειωθούν επεισόδια. Οι δρόμοι που είχαν κλείσει για την κίνηση των διαδηλωτών δόθηκαν σταδιακά στην κυκλοφορία.

Πορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη πραγματοποιήθηκε και σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, μετά από κάλεσμα συλλογικοτήτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του αντιεξουστικού χώρου, καθώς και φοιτητικών συλλόγων.

Προηγήθηκε συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Με κεντρικό σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» οι διαδηλωτές έκαναν πορεία, κρατώντας πανό και σημαίες.