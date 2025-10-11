Πνιγμός 5χρονου στη Σαντορίνη: Συνελήφθησαν τρία άτομα

Στη σύλληψη τριών ανδρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θήρας, μετά τον πνιγμό ενός 5χρονου αγοριού από την Ινδία σε ξενοδοχείο στην Καμάρα Σαντορίνης, το πρωί του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο 38χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου, ο 37χρονος υπεύθυνος της πισίνας και πιστοποιημένος ναυαγοσώστης, καθώς και ο πατέρας του παιδιού.

Οι δύο πρώτοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ ο πατέρας κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Και οι τρεις αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε γύρω στις 11 το πρωί, όταν το 5χρονο αγόρι, που βρισκόταν με την οικογένειά του και ένα γκρουπ τουριστών από την Ινδία, εντοπίστηκε αναίσθητο στον πάτο της πισίνας του ξενοδοχείου. Λίγο νωρίτερα, ο πατέρας του είχε βουτήξει στο νερό και, βγαίνοντας, δεν μπορούσε να εντοπίσει το παιδί του, προκαλώντας κινητοποίηση μεταξύ των παρευρισκομένων.

Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ το προσωπικό του ξενοδοχείου προχώρησε σε προσπάθειες ανάνηψης με τη βοήθεια απινιδωτή, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Ο 5χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ναυαγοσώστης βρισκόταν σε άλλη πισίνα του ξενοδοχείου τη στιγμή του περιστατικού, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης που διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Θήρας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.