Πήλιο: Άγνωστοι πέταξαν κουτάβια σε βάραθρο 20 μέτρων – Ένα επέζησε και διασώθηκε

Άγνωστοι πέταξαν κουτάβια σε βάραθρο περίπου 20 μέτρων στο σπήλαιο της Καίτης στο Πήλιο, σύμφωνα με φιλοζωικές οργανώσεις. Μόνο ένα από τα ζώα βρέθηκε ζωντανό και διασώθηκε από εθελοντές.

Την υπόθεση γνωστοποίησε η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες από τη διάσωση και απηύθυνε έκκληση για υιοθεσία του κουταβιού.

Την επιχείρηση ανάσυρσης πραγματοποίησε η ομάδα «Χείρων», τα μέλη της οποίας βρήκαν το ζώο ανάμεσα σε σωρό απορριμμάτων στο βάθος του σπηλαίου. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ομάδας Γεώργιος Βαξεβανόπουλος, το κουτάβι φαίνεται πως σώθηκε επειδή έπεσε πάνω στις σακούλες σκουπιδιών που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο.

Το ζώο μεταφέρθηκε για κτηνιατρική φροντίδα και φιλοξενείται προσωρινά, ενώ οι φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν τον εντοπισμό των δραστών και άμεση διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση για υιοθεσία του κουταβιού από όσους μπορούν να το αναλάβουν, ακόμη και εκτός Μαγνησίας.