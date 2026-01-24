Πέθανε η Αναστασία Αθήνη σε ηλικία 77 ετών - Είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη, η γυναίκα που το 1997 είχε χαστουκίσει δημοσίως τη Δήμητρα Λιάνη σε μία παρουσίαση βιβλίου, στην Στοά του Βιβλίου.

Η Αναστασία Αθήνη πέθανε σε ηλικία 77 ετών, όπως μετέδωσε το e-maistros.gr. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη.

Αναστασία Αθήνη: Το χαστούκι στη Δήμητρα Λιάνη

Το χαστούκι τότε καταγράφηκε από τις κάμερες και έμεινε στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής επικαιρότητας.

Το επεισόδιο με την Αναστασία Αθήνη σημειώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1997, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην Στοά του Βιβλίου.

Η τότε 47χρονη Νατάσα Αθήνη-Τσούνη, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, περίμενε υπομονετικά στην ουρά μέχρι να πλησιάσει τη Δήμητρα Λιάνη και να της δώσει ένα χαστούκι, προκαλώντας σοκ στο κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Η ίδια είχε φέρεται να είπε πριν την πράξη της ότι δεν καταδέχεται να παραλάβει το βιβλίο, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από τηλεοπτικές κάμερες και έκανε τον γύρο της χώρας.

Αμέσως μετά το επεισόδιο, η τότε 47χρονη Αθήνη απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και οδηγήθηκε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου μέχρι να φτάσει περιπολικό. Σύμφωνα με τις δικές της αφηγήσεις, εκεί τη συνάντησε η ίδια η Δήμητρα Λιάνη, η οποία τη ρώτησε για τους λόγους της πράξης της, με την Αθήνη να απαντά ότι είχε φορτιστεί από όσα άκουγε για εκείνη στα μέσα ενημέρωσης.

Η Αναστασία Αθήνη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και το 1999 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης επτά μηνών για απρόκλητη έργο εξύβριση.

Η κατηγορούμενη άσκησε έφεση και τελικά η δίωξη έπαυσε, ενώ της επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή που αφορούσε την υπηρεσιακή της εξέλιξη στο ΣΔΟΕ, όπου εργαζόταν.

Το συμβάν αυτό σε βάρος της Δήμητρας Λιάνη, την έκανε ιδιαίτερα γνωστή, με τα μέσα ενημέρωσης να την αποκαλούν «εθνική χαστουκίστρια», ενώ η ίδια είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι δεν μετάνιωσε για την πράξη της και ότι είχε ιδεολογικά κίνητρα.

Ποια ήταν η Αναστασία Αθήνη

Γεννήθηκε στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας. Πέρασε το 1967 στη Νομική όπου αρχικά σπούδασε στο Οικονομικό και στη συνέχεια γράφτηκε και στο Νομικό Τμήμα όπου συνέβησαν και τα γεγονότα της Νομικής το 1973. Ξυλοκοπήθηκε, σύμφωνα με την ίδια, από έναν αστυνομικό στην ταράτσα του κτιρίου όπου είχαν συγκεντρωθεί οι φοιτητές προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη χούντα.

Δραστήρια γυναίκα, ήταν μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Συλλόγου των Απανταχού Ρουμελιωτών, του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και της Οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς».