Πέραμα: Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε περί τα μεσάνυχτα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Καζάνια, στο Πέραμα.

Λόγω του πυκνού καπνού, είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στην πορθμειακή γραμμή Σαλαμίνα-Πέραμα. Πάντως μετά την κατάσβεση της φωτιάς τα δρομολόγια διεξάγονται πλέον κανονικά.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Η εστία εκδηλώθηκε πάνω από τον Όρμο Κερατσινίου, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, καίγοντας κυρίως χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα σε παρακείμενο υπαίθριο χώρο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, με τη συνδρομή μηχανημάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για προληπτικούς λόγους, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και κατοίκων και να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης.

«Πήγαμε στον άλλο κόσμο και ευτυχώς γυρίσαμε»

«Φλόγες 20 μέτρων υψώνονταν εκατέρωθεν της κεντρικής και μοναδικής λεωφόρου του Περάματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, μιλώντας ΕΡΤnews λίγη ώρα αφότου τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά. «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή βρίσκονται δεξαμενές υγρών καυσίμων, ενώ υπάρχει μόνο μία είσοδος – έξοδος, η Λεωφόρος Δημοκρατίας, όπου εφαρμόστηκαν οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

«Συντονίσαμε την έξοδο προς Σκαραμαγκά μέσα από το στρατόπεδο του Πολεμικού Ναυτικού κι αν ήταν μεσημέρι, ίσως η τροπή να ήταν διαφορετική», είπε ο δήμαρχος Περάματος, υπενθυμίζοντας ότι βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας Seveso υπάρχουν προϋποθέσεις ασφαλείας, αδειοδότησης και απομάκρυνσης εταιρειών με εύφλεκτες ουσίες από κατοικημένες περιοχές.

«Πρέπει επιτέλους να γίνει δεκτό το αίτημά μας να μην υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων σε γειτονιές με σχολεία και σπίτια. Πήγαμε στον άλλο κόσμο και ευτυχώς γυρίσαμε. Οι σωληνώσεις ξεκινούν από τον Ασπρόπυργο και φτάνουν στο Πέραμα επομένως, αν δεν τις έκλειναν θα βλέπαμε την πυρκαγιά στην Εθνική Οδό», κατέληξε.