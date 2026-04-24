Πειραματικά σχολεία: Ολοκληρώθηκε η κλήρωση - Πού θα δείτε τα αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027, με τα αποτελέσματα να γίνονται διαθέσιμα στους υποψηφίους.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του καναλιού του Υπουργείου Παιδείας στο YouTube, καθώς και από τη δημόσια τηλεόραση.

Η διαδικασία διεξήχθη από την αρμόδια επιτροπή, με τη συνδρομή του ΙΤΥΕ Διόφαντος και παρουσία συμβολαιογράφου, ενώ χρησιμοποιήθηκε ειδικό λογισμικό ηλεκτρονικής κληρωτίδας, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία.

Πειραματικά σχολεία: Πού θα δείτε τα αποτελέσματα

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα της ΔΕΠΠΣ και στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es, όπου οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητήσουν χρησιμοποιώντας τον εξαψήφιο κωδικό που τους έχει δοθεί.

Παράλληλα, οι γονείς και οι κηδεμόνες των επιτυχόντων ενημερώνονται και μέσω email στη διεύθυνση που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησης.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας διαδικασίας, αποδόθηκε με τον ίδιο τρόπο και μοναδικός Αριθμός Προτεραιότητας (ΑΠΠΣ) στους υποψηφίους για τα Πρότυπα Σχολεία, τα Δημόσια Ωνάσεια και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία. Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται για την επίλυση πιθανών ισοβαθμιών που μπορεί να προκύψουν από τις εξετάσεις εισαγωγής.

Πότε οι εξετάσεις εισαγωγής σε Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 25 και 26 Απριλίου 2026 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία για το έτος 2025-2026, με 18.346 μαθητές και μαθήτριες να έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα (ΠΣ) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά (ΠΕΣ) σχολεία. Ακολούθως, την Κυριακή 26 Μαΐου 2026 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜΩΣ).

Για τον εξαψήφιο κωδικό έκαστου μαθητή, καθώς επίσης και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα πρέπει να μεταβεί για τις εξετάσεις, γονείς, κηδεμόνες και μαθητές έχουν ενημερωθεί μέσω SMS. Σημειώνεται, επίσης, ότι η κατανομή των μαθητών στα Εξεταστικά Κέντρα είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα των ΕΚ, με αναφορά στον κωδικό αίτησης του υποψηφίου.

Ως προς τη θεματολογία των εξετάσεων, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και επιπλέον με τα θρησκευτικά. Η εξέταση της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών γίνεται σε κοινά θέματα με τους υποψήφιους για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία. Ειδικότερα όσον αφορά στα Θρησκευτικά, ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην αναγνώριση βασικών στοιχείων της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής και τα θέματα του γνωστικού αντικειμένου των θρησκευτικών συνοδεύονται από βοηθητικό υλικό, όπως κείμενα και ασκήσεις, το οποίο αξιοποιείται από τους υποψήφιους.

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Λύκεια αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και τα Θρησκευτικά. Η εξέταση της Ελληνικής γλώσσας και των Μαθηματικών γίνεται σε κοινά θέματα με τους υποψήφιους για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία. Στο γνωστικό πεδίο των Θρησκευτικών, ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής.

Για την εισαγωγή στα Πρότυπα, το σύνολο ερωτήσεων είναι 40: Είκοσι (20) για τα Μαθηματικά και είκοσι (20) για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας.

Για την εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, το σύνολο των ερωτήσεων είναι 60: Είκοσι (20) για τα Μαθηματικά, είκοσι (20) για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας και είκοσι (20) για τα Θρησκευτικά.

Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής και το σύνολο των αξιολογικών μονάδων είναι 100 για τα Πρότυπα και 150 για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Όσον αφορά στη δοκιμασία για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50: Εικοσιπέντε (25) για τα Μαθηματικά και εικοσιπέντε (25) για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας. Και σε αυτή τη δοκιμασία, όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής.