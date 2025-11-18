Πάτρα: Ανατροπή στην υπόθεση του νεκρού 4χρονου - Ο θείος του ομολόγησε πως είχαν τροχαίο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του 4χρονου από την Πάτρα. Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, ο θείος του ανήλικου ομολόγησε πως το παιδί πέθανε σε τροχαίο ενώ η αρχική εκδοχή για τον θάνατό του, ήταν ότι έπεσε από τοιχίο.

Όπως φέρεται να ανέφερε τώρα στις Αρχές ο 25χρονος, εκείνη την ημέρα όπου το παιδί ήταν υπό την επίβλεψή του, προσπάθησε να τον πάει βόλτα με μία μηχανή τύπου γουρούνα.

Κατά την εκκίνηση όμως το όχημα του γλίστρησε και έπεσε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού.

Μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες, όντας σε κακή ψυχολογική κατάσταση, υπέδειξε στους αστυνομικούς την αποθήκη όπου έκρυψε το όχημα.

Σημειώνεται πως η γουρούνα βρέθηκe και κατασχέθηκε, ενώ ο 25χρονος δεν είχε άδεια για το όχημα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ