Πάργα: Ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο

Δύο μαθητές, στην Πάργα, ενώ βρίσκονταν μέσα σε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές, προσέγγισαν ένα ανήλικο κορίτσι και με την απειλή σουγιά απαίτησαν να τους παραδώσει το κινητό της τηλέφωνο.

Η μαθήτρια αρνήθηκε να ενδώσει στις απειλές τους, παρέδωσε τη συσκευή της σε μια φίλη της για ασφάλεια και αποβιβάστηκε αμέσως από το όχημα.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Πάργας ξεκίνησαν την αναζήτηση και κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο δράστες το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε ο σουγιάς, ο οποίος είχε λάμα μήκους 8 εκατοστών.

Αντιμέτωποι με κατηγορίες και οι γονείς των μαθητών στην Πάργα

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου δεν περιορίζεται μόνο στους δύο ανήλικους, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας και παραβάσεις περί όπλων.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Με πληροφορίες από Epiruspost

