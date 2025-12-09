Παραμένει στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου: Πληροφορίες για το πρόβλημα με την υγεία της

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Έλενα Παπαρίζου, μετά την έντονη αδιαθεσία που ένιωσε στο τέλος των γυρισμάτων του «The Voice» την Κυριακή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η τραγουδίστρια και κριτής του μουσικού διαγωνισμού αισθάνθηκε ξαφνικούς και έντονους πόνους στο στομάχι, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά της εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, τις οποίες μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός, εκτιμούν ότι η αδιαθεσία οφείλεται σε υπερκόπωση, ωστόσο οριστικά συμπεράσματα θα υπάρξουν όταν ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 αναφέρει, ότι η Έλενα Παπαρίζου «νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο μετά από υπερκόπωση και πόνους στο στομάχι».

Η Παπαρίζου έχει ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες επαγγελματικές εμφανίσεις της. Στο «The Voice» τη θέση της θα καλύψει προσωρινά ο Κωστής Μαραβέγιας.

Όσον αφορά τη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για απόψε στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, στη σκηνή θα ανέβει τελικά η Πέγκυ Ζήνα.

Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, παραμένει στο νοσοκομείο.

Έλενα Παπαρίζου: Η ανακοίνωση για την υγεία της από τη MINOS EMI

Στην ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας, MINOS EMI, αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι η ίδια ζητά συγγνώμη και την κατανόηση του κοινού.

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».

