Πανελλήνιες: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2025.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού γνωστοποίησε, ότι οι βαθμολογίες στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού ανακοινώνονται το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου στα ΓΕΛ της χώρας με τους αντίστοιχους υποψηφίους.

Οι καταστάσεις που αναρτώνται στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Για να βρουν τη βαθμολογία τους, οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ μπορούν να επισκεφθούν και την ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες. Επίσης, οι βαθμολογίες θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο, σε όσους το είχαν αιτηθεί.

Αναμένεται σχετική ανακοίνωση και για τα αποτελέσματα των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, τη δημιουργία κωδικού ασφαλείας και την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου.