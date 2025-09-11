ΕΛΛΑΔΑ
Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε το πρόγραμμα των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Aνακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων του έτους 2026 από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πρόγραμμα για Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ

Ημέρα 29/5/2026: 

  • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)

Ημέρα 3/6/2026:

  • Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
  • Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
  • Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Ημέρα 5/6/2026:

  • Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
  • Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
  • Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Ημέρα 8/6/2026:

  • Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
  • Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
  • Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Πρόγραμμα για Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ

Ημέρα 30/5/2026:

  • Νέα Ελληνικά

Ημέρα 2/6/2026:

  • Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Ημέρα 4/6/2026:

  • Ανατομία-Φυσιολογία II
  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
  • Δίκτυα Υπολογιστών
  • Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Ημέρα 6/6/2026:

  • Ηλεκτροτεχνία 2
  • Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
  • Προγραμματισμός Υπολογιστών
  • Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Ημέρα 9/6/2026:

  • Υγιεινή
  • Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία
  • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)
  • Στοιχεία Μηχανών

Ημέρα 11/6/2026:

  • Ηλεκτρικές Μηχανές
  • Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
  • Ναυσιπλοΐα ΙΙ
  • Ναυτικές Μηχανές

Ημέρα 13/6/2026:

  • Τεχνολογία Υλικών
  • Οικοδομική
  • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ ΙΙ)
  • Ψηφιακά Συστήματα

Ημέρα 15/6/2026:

  • Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού
  • Κινητήρες Αεροσκαφών
  • Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και
εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ημέρα 16/6/2026:

  • Αγγλικά (10:00 π.μ.)

Ημέρα 17/6/2026:

  • Ελεύθερο Σχέδιο (8:30 π.μ.)

Ημέρα 18/6/2026:

  • Γραμμικό Σχέδιο (8:30 π.μ.)

Ημέρα 19/6/2026:

  • Γερμανικά (8:30 π.μ.)

Ημέρα 20/6/2026:

  • Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00 π.μ.)

Ημέρα 22/6/2026:

  • Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (8:30 π.μ.)

Ημέρα 23/6/2026:

  • Γαλλικά (8:30 π.μ.)

Ημέρα 24/6/2026:

  • Ιταλικά (8:30 π.μ.)

Ημέρα 25/6/2026:

  • Ισπανικά (8:30 π.μ.)

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

  • μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
  • μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

  • των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,
  • των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
  • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο
  • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 ́ λεπτά.
