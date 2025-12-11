Γλυφάδα: Μέσα σε τρεις ημέρες έγιναν επτά εμπρηστικές ενέργειες σε Λύκειο

Την αδράνεια της διεύθυνσης του εκπαιδευτικού ιδρύματος καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σε ό,τι αφορά τις επτά εμπρηστικές ενέργειες, που καταγράφηκαν μέσα σε τρεις ημέρες σε Λύκειο της Γλυφάδας.

Ειδικότερα, τις προηγούμενες ημέρες παρατηρήθηκαν φωτιές στο εξωτερικό και στο εσωτερικό του σχολείου στη Γλυφάδα, σε κάδους, τουαλέτες και κοινόχρηστους χώρους του εκπαιδευτικού ιδρύματος, όπως αναφέρει σχετικά ο ΑΝΤ1.

Ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων καταγγέλλει πως η διευθύντρια δεν προέβη στις ανάλογες ενέργειες ενημέρωσης των αστυνομικών και πυροσβεστικών αρχών, ενώ χθες, Τετάρτη, μετέβη στο σημείο η Πυροσβεστική, όπου έκανε εκτίμηση των ζημιών.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, οι μαθητές του Λυκείου στη Γλυφάδα είχαν βάλει μία φωτιά, την Τρίτη τέσσερις και Τετάρτη άλλες δύο.

