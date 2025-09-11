Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υποβλήθηκε σε επέμβαση για τοποθέτηση στεντ

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση για τοποθέτηση στεντ.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης, νοσηλεύεται στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, από το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ο κ. Σακελλαρίδης αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Παρασκευή.

Η τοποθέτηση στεντ είναι μια επεμβατική διαδικασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στεφανιαίας αγγειοπλαστικής για τη θεραπεία στενωμένων ή αποφραγμένων αρτηριών της καρδιάς. Κατά την επέμβαση, ένας λεπτός καθετήρας με μπαλόνι εισάγεται σε αρτηρία (συνήθως στον καρπό ή το πόδι) και καθοδηγείται μέχρι το σημείο της στένωσης, όπου το μπαλόνι φουσκώνει για να ανοίξει το αγγείο. Στη συνέχεια, απελευθερώνεται ένα stent- ένας μικρός μεταλλικός σωλήνας σε μορφή πλέγματος -που παραμένει μόνιμα στη θέση του, κρατώντας την αρτηρία ανοιχτή και επιτρέποντας στο αίμα να ρέει κανονικά. Συχνά χρησιμοποιούνται «φαρμακοεκλύοντα stent», τα οποία είναι επικαλυμμένα με φάρμακο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος επαναστένωσης.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, γεννημένος το 1980 στη Νέα Σμύρνη με καταγωγή από τη Νίσυρο, είναι οικονομολόγος και πολιτικός με ενεργή παρουσία στην ελληνική δημόσια ζωή. Σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νέα Υόρκη. Το 2015 εκλέχθηκε βουλευτής Α΄ Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ και διετέλεσε κυβερνητικός εκπρόσωπος στην πρώτη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Αποχώρησε από τη Βουλή το ίδιο έτος, ενώ το 2017 ανέλαβε διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Το 2024 επέστρεψε στην πολιτική ως γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, σηματοδοτώντας νέα πορεία στην κεντροαριστερά.