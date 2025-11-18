Μελέτη ΕΦΕΤ: Αύξηση αλατιού στο ψωμί παρά τη συμφωνία για μείωση

Αύξηση 6,8% στην περιεκτικότητα αλατιού στο ψωμί από αρτοποιεία καταγράφει νέα μελέτη του ΕΦΕΤ, ανατρέποντας τον στόχο μείωσης που είχε τεθεί στο πλαίσιο εθελοντικής συμφωνίας με την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση περιεκτικότητα αλατιού στο φρέσκο, μη συσκευασμένο ψωμί αυξήθηκε από 1,32% το 2012 σε 1,41% το 2024. Μόλις το 19,4% των δειγμάτων συμμορφώθηκε με το όριο 1,2% που είχε τεθεί στο Μνημόνιο Συνεργασίας, έναντι 31,8% το 2012.

Η εξέλιξη ανησυχεί τους ειδικούς, καθώς το ψωμί αποτελεί μία από τις βασικές πηγές πρόσληψης αλατιού στην ελληνική διατροφή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει ημερήσια κατανάλωση έως 5 γραμμάρια, την ώρα που οι Έλληνες προσλαμβάνουν σχεδόν διπλάσια ποσότητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπέρτασης, καρδιακών και αγγειακών επεισοδίων, νεφρικής νόσου και οστεοπόρωσης.

Η αύξηση ήταν απροσδόκητη, καθώς αντίστοιχες εθελοντικές πρωτοβουλίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οδήγησαν σε μείωση αλατιού. Στην Ελλάδα η εφαρμογή έμεινε στην πράξη προαιρετική, με πολλούς αρτοποιούς να εκφράζουν φόβους ότι λιγότερο αλάτι θα επηρέαζε τη γεύση και την αποδοχή από τους καταναλωτές.

Ωστόσο, τα διεθνή δεδομένα δείχνουν ότι σταδιακές μειώσεις έως 30–40% δεν γίνονται αντιληπτές στη γεύση και δεν επηρεάζουν τις πωλήσεις.

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, καθηγητής Ανθρώπινης Διατροφής Α. Ζαμπέλας, τονίζει ότι απαιτείται πλέον πιο δεσμευτικό πλαίσιο:

«Η μείωση της πρόσληψης αλατιού είναι από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης χρόνιων νοσημάτων. Ήρθε η ώρα η χώρα να περάσει από τις καλές προθέσεις σε συστηματικές δράσεις».

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα της Πανελλαδικής Μελέτης Διατροφής και Υγείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο διεθνές περιοδικό Nutrients στις 27 Οκτωβρίου 2025.