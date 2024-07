Ντέμη Γεωργίου: Η ανάρτηση της πρώην συντρόφου της και το «παράπονο» για την κηδεία

Το τελευταίο αντίο στην Ντέμη Γεωργίου, είπαν εχθές συγγενείς, φίλοι αλλά και συνεργάτες της 39χρονης σεφ, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στις 12:00 στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών και όλοι οι παρευρισκόμενοι ήταν ντυμένοι στα λευκά, όπως ακριβώς επιθυμούσε η Ντέμη Γεωργίου. Σημειώνεται πως υπέστη οξεία βακτηριακή λοίμωξη ενώ βρισκόταν στην Πάρο για δουλειά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας στην Αθήνα, όπου τελικά απεβίωσε από σηπτικό σοκ το πρωί της Δευτέρας.

Ωστόσο από την κηδεία της, έλειπε η πρώην σύντροφός της, Άλκηστις Αλεξανδράτου. Την Πέμπτη, με μία μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφέρθηκε στην Ντέμη Γεωργίου εκφράζοντας παράλληλα ένα παράπονο, για το γεγονός ότι δεν ήταν εκεί να την αποχαιρετήσει, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ξεκάθαρα για ποιο λόγο που δεν παρευρέθηκε.

Η ανάρτηση της πρώην συντρόφου της Ντέμης Γεωργίου

«Σκόρπιες σκέψεις. Για εσάς έφυγε τη Δευτέρα για εμένα έφυγε 19/11/19. Ποσό σκληρό είναι να πρέπει να αφήσεις στην άκρη την απώλεια και να επιστρέψεις απότομα στην καθημερινότητα. Ποσό σκληρός ο αποχωρισμός τελεσίδικα. Ποσό σκληρό είναι για τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας λατρεύουν και δεν συμβιώνουν την απώλεια μας με τον ίδιο τρόπο να μας βλέπουν να υποφέρουμε. Ποσό σκληρό χαστούκι σου δίνει η πραγματικότητα ;

»Πόσα θεωρούμε δεδομένα; Πως είναι να βλέπεις τον άνθρωπο που ήξερες καλύτερα στη ζωή σου να φεύγει. Σε πόσες μέρες θα την ξεχάσουν, άραγε μιλάει κανείς για το πως είναι να χάνεις έναν άνθρωπο που αγαπάς και να μην μπορείς να παραστείς στην κηδεία του; ή είναι καλύτερα να σκέφτεσαι ότι είναι διακοπές και είναι θυμωμένος μαζί σου; But Fairwell», ανέφερε χαρακτηριστικά. η Άλκηστις Αλεξανδράτου και πρόσθεσε τους στίχους του «Somewhere over the rainbow»:

