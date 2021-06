Λίγο πριν την έναρξη του defile του Dior στο Παναθηναϊκό Στάδιο, τα social media γέμισαν Ελλάδα και μόδα.

Ο Οίκος Dior, λίγο πριν πέσει το φως του ήλιου πάνω από το Καλλιμάρμαρο γεμίζει με ελληνικό χρώμα τους λογαριασμούς του σε Twitter και Instagram.

Την επίδειξη μόδας, θα παρακολουθήσουν 400 προσκεκλημένοι, 70 Έλληνες και 330 από το εξωτερικό. Ανάμεσά τους σύμφωνα με πληροφορίες, η Σάλμα Χάγιεκ, η Μαριόν Κοντιγιάν και η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας.

Ωστόσο, το ντεφιλέ θα παρακολουθήσουν και από άλλα μέρη της Αθήνας, προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας λόγω του κορωνοϊού, διάσημοι καλεσμένοι με μόνη προϋπόθεση να φορούν «κάτι από Dior.»

See the stunning location for today's #DiorCruise 2022 show from Maria Grazia Chiuri - the Panathenaic Stadium in Athens, Greece - and join us here on Twitter or https://t.co/2G6TV2Sqap at 8.30pm CET to catch the collection's unveiling live.

© George Messaritakis pic.twitter.com/n3M9JLHuMJ