Νέα Πέραμος: Η στιγμή της αρπαγής του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της δολοφονίας του 27χρονου. Η σορός του βρέθηκε χθες το μεσημέρι, Κυριακή 1/2, από διερχόμενο, μέσα σε ρέμα της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αρχικά υπήρχε στάση αναμονής από πλευράς Αρχών, για την περίπτωση που επρόκειτο για απαγωγή για λύτρα, καθώς η οικογένεια του νεαρού είναι οικονομικά εύπορη, αλλά δεν έγινε ποτέ επικοινωνία για κάτι τέτοιο, ενώ και η εξέλιξη της αρπαγής παραπέμπει περισσότερο σε προσωπικές διαφορές.

Νέα Πέραμος: Ποιος ήταν ο 27χρονος - Η σύμπτωση με άλλη υπόθεση

Ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές για κάποιο αδίκημα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν ως πιθανότερη αιτία της αρπαγής και δολοφονίας διαφορές οικονομικής φύσεως, ενώ οι έρευνες στρέφονται κυρίως στο επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος.

Παράλληλα εξετάζονται όλες οι δραστηριότητες του, με στόχο την εξακρίβωση του κινήτρου, που θα μπορούσε να οδηγήσει στους δράστες.

Υπάρχει μια σύμπτωση την οποία ερευνούν οι Αρχές.

Πριν δύο χρόνια στην περιοχή της Μάνδρας είχε εκτελεστεί με παρόμοιο τρόπο ένας επιχειρηματίας που ανάμεσα στις υπόλοιπες επιχειρήσεις είχε και μια επιχείρηση προσωπικού, στον οποίο επίσης είχαν βάλει φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και στη σορό αλλά και στο αυτοκίνητό του.

Νέα Πέραμος: Η καταγγελία της συντρόφου του και η στιγμή της αρπαγής του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, ενώ μάρτυρας της αρπαγής ήταν η σύντροφος του, η οποία κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι είχε δει από τις κάμερες ασφαλείας τέσσερις άγνωστους να τον επιβιβάζουν με τη βία σε ΙΧ.

Από τις πινακίδες κυκλοφορίας προέκυψε ότι είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει την υπόθεση, εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση από τον ιατροδικαστή, έχει δεχτεί πολλές σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματος του, ενώ στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν δύο κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών.

Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.