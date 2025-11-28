Meteo: Στο Φάληρο το μεγαλύτερο ύψος βροχής, έφθασε τα 50 χιλιοστά

Σημαντικά ύψη βροχής κατέγραψαν οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr σε αρκετές περιοχές της Αττικής έως τις 09:00 το πρωί, με το Φάληρο να βρίσκεται στην κορυφή.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, στο Φάληρο σημειώθηκαν 52 χιλιοστά βροχής, ενώ σε Άλιμο και Κηφισιά οι τιμές έφτασαν τα 50 χιλιοστά. Η εικόνα αποτυπώνει την ένταση των φαινομένων που έπληξαν την περιοχή κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Ο συνοπτικός χάρτης του ΕΑΑ/meteo.gr παρουσιάζει τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 09:00, όπως καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, αναδεικνύοντας τις περιοχές όπου η βροχή ήταν εντονότερη.

Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.