ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα 8 οχημάτων στην Αλεξάνδρας – Μεγάλο μποτιλιάρισμα

Καραμπόλα 8 οχημάτων στην Αλεξάνδρας – Μεγάλο μποτιλιάρισμα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα 8 οχημάτων στην Αλεξάνδρας – Μεγάλο μποτιλιάρισμα Facebook Twitter
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
0

Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα οκτώ οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, προκαλώντας έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ρευμάτων κυκλοφορίας και τη δημιουργία μεγάλου μποτιλιαρίσματος, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς.

Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, όπου είναι δυνατό, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλους βασικούς οδικούς άξονες, όπως στη Λεωφόρο Κηφισού, στη Συγγρού και στη Μεσογείων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας.

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λέρος: Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που το έσωσε τη ζωή

Ελλάδα / Λέρος: Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή

Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, που σώθηκε από σοβαρό ατύχημα στη Λέρο το 2023, προσέφερε δωρεά 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο της Λέρου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές της Χειρουργικής Κλινικής
LIFO NEWSROOM
Αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου – Ανακοίνωση από την Εργατική Ομάδα Stand-up Κωμικών & Improv ηθοποιών

Ελλάδα / Αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου – Ανακοίνωση από την Εργατική Ομάδα Stand-up Κωμικών & Improv ηθοποιών

Η Ομάδα χαρακτηρίζει την απόλυση «επικίνδυνο προηγούμενο» που, όπως υποστηρίζει, «νομιμοποιεί τον εργοδοτικό έλεγχο στις ζωές των εργαζομένων εκτός εργασίας»
LIFO NEWSROOM
«Απόλυση για αντιφασιστική σάτιρα»: Η ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου μετά την απόλυση από την Pizza Fan

Ελλάδα / «Απόλυση για αντιφασιστική σάτιρα»: Η ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου μετά την απόλυση από την Pizza Fan

Ο κωμικός αναφέρει ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά όσων υποκίνησαν την επίθεση μίσους εις βάρος του, ενώ ευχαρίστησε συναδέλφους και καλλιτέχνες για τη δημόσια στήριξή τους
LIFO NEWSROOM
 
 